Азербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на Евровидении

Страны подали жалобу из-за неправильно представленных результатов, информирует ZN.ua.

Азербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на Евровидении
© EBU / CORINNE CUMMING

Представители Общественного телевещания Грузии и Азербайджана заявили, что их национальное жюри отдало самый высокий балл на конкурсе "Евровидение-2022" Украине, а не Великобритании, как было объявлено во время конкурса 14 мая.

«На песенном конкурсе Евровидения национальное жюри Грузии поставило самую высокую оценку – первое место в Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам Евровидения», - заявили в Грузии и добавили, что сейчас уточняют детали ситуации с организаторами Евровидения.

Об аналогичной ситуации заявило также общественное вещание Азербайджана, от жюри которого Украина официально получила 6 баллов.

После конкурса телеведущая Нармин Салманова сообщила, что на самом деле Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, и она была удивлена, увидев таблицу с результатами голосования Азербайджана на экране, поскольку та не соответствовала действительности.

Когда очередь объявлять результаты дошла до Азербайджана, было заявлено, что ввиду технических неполадок результаты будет объявлять не телеведущая, а представитель Европейского союза вещания. Но Салманова говорит, что на самом деле никаких технических проблем с выходом в эфир на Европу канал не имел.

Похожая ситуация, как выяснилось, была еще в ряде стран.


Ирина Знась, ZN.ua

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