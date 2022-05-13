Украинские и французские специалисты установили личности пяти погибших в Буче

74 родственника без вести пропавших гражданских сдали в Буче генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы.

Генеральный прокурор Украины сообщила о первых результатах работы французских экспертов по идентификации неопознанных жертв в Буче.

Об этом Ирина Венедиктова написала в своем Facebook.

"Французская миссия вместе с украинскими экспертами проработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких", – заявила Венедиктова.

Она сообщила, что 74 родственника без вести пропавших гражданских сдали в Буче генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы.

По словам генерального прокурора, французские эксперты прибыли в Украину на 15 дней, однако продолжают работу уже месяц. Международная поддержка очень важна для нашей страны в противостоянии роSSийской агрессии.

"Экспертизы и сравнения продолжаются, поэтому возможны дальнейшие совпадения", - добавила Венедиктова.

Напомним, французские эксперты начали экспертизу ДНК тел в Буче 3 мая.

В апреле Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам военных преступлений по отношению к французским гражданам в Украине.

С 11 апреля в Украине работают два французских судмедэксперта и около 15 жандармов.