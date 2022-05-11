Победитель "Україна має талант" Фесько показал, как ему живется в Польше: "Скорее бы в..."

Артем Фесько, Сергей Притула

Победитель "Україна має талант" Артем Фесько поделился новыми снимками, показав, как проводит время в Варшаве.

Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, который участвовал в последнем сезоне "Україна має талант". Благодаря своей победе на проекте Артем стал довольно популярным блогером в Инстаграм. За подростком следят тысячи украинцев и Фесько старается регулярно показывать новые фото из своей жизни.

Так произошло и в этот раз. Артем поделился фото, где он гуляет у моста в Варшаве, Польша. Подросток для прогулки выбрал толстовку, штаны и кроссовки.

А до этого Артем делился фото, где гулял по парку с "зелеными" лавочками и фонтанами. Снимки получились довольно милыми и живыми.

"Маленький человек в большом мире", - написал Артем.

Фаны поставили под публикациями сотни лайков и написали комментарии:

"Милашество мое, скорее бы в Украину", "Живые снимки", "На втором фото ты очень милый", "Огонь".


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины"Предательство": звезда сериалов "Квартал 95" высказала, что думает о выезде из Украины
Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фотоНикитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фото
Блок рекламы


Похожие новости
Александра Зарицкая вернулась домой в Ирпень и показала, что от него осталосьАлександра Зарицкая вернулась домой в Ирпень и показала, что от него осталось
Анджелина Джоли в Instagram показала обломок бомбы, который ей дала девочка-переселенка во ЛьвовеАнджелина Джоли в Instagram показала обломок бомбы, который ей дала девочка-переселенка во Львове
Фагот показал подросшего сына, которого учит обращаться с оружием: фотоФагот показал подросшего сына, которого учит обращаться с оружием: фото
Коты войны: фотограф показал портреты брошенных и потерявшихся животных под КиевомКоты войны: фотограф показал портреты брошенных и потерявшихся животных под Киевом
Принцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фотоПринцесса Евгения поздравила мужа с 36-летием и показала счастливые фото
Жена Стинга Труди Стайлер встретилась в Польше с беженцами из УкраиныЖена Стинга Труди Стайлер встретилась в Польше с беженцами из Украины
Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочериПринцессе Шарлотте исполнилось 7 лет: Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери
Леся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городеЛеся Никитюк показала, как помогает украинским беженцам в своем родном городе
С девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паскиС девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паски
Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревогиСоломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
Последние новости
Подгружаем последние новости