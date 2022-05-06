Ирина Билык рассказала, как после начала войны ее обидел бывший муж-россиянин

Украинская поп-дива Ирина Билык поделилась своими переживаниями из-за экс-избранника Аслана Ахмадова. Он резко высказался против войны в Украине, но быстро замолчал.

“Я ждала поддержки“: Ирина Билык рассказала, как после начала войны ее обидел бывший муж-россиянин

Артистка призналась, что роSSийский продюсер болезненно отреагировал на полномасштабное вторжение его страны в Украину. Ахмадова шокировали кровавые события на родине бывшей жены. Однако он не смог утешить Билык, так как сам растерялся в сложной ситуации. Это задело Ирину.

"Я ждала от него слов поддержки, но он тоже был в шоковом состоянии. Он писал только: "Боже, когда это закончится? Это невозможно"", - рассказала Ирина в YouTube-программе "Ранок з Україною".

Певица подчеркнула, что Аслан узнал об опасности, которая существует для оппозиционеров в РоSSии. Там запретили антивоенные минитинги и любые протесты против против военных действий сторонников путинского режима.

"Я так поняла, ему позвонили друзья и предупредили, что опасно высказываться в Интернете. Потому что некоторых посадили", - подчеркнула исполнительница.

“Я ждала поддержки“: Ирина Билык рассказала, как после начала войны ее обидел бывший муж-россиянин

Ирина уточнила, что Ахмадов поспешил выехать из РФ. Он остановился у родителей в Баку, где ему не угрожает арест. У музыкального продюсера азербайджанское гражданство.

Билык вышла замуж за Ахмадова в марте 2015-го. В том же году у пары родился сын Табриз от суррогатной матери. Брак знаменитостей длился шесть лет.

Недавно звезда пожаловалась, что в ее роскошном доме месяц жили роSSийские оккупанты. Ирине Билык некуда возвращаться после завершения войны.


Ловіцька Леся, Тудей

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