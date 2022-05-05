Кривой Рог прощается со своим воспитанником, ему было лишь 18: подробности трагедии

3 мая стало известно о смерти еще одного украинского защитника.

О гибели молодого бойца сообщили на странице Ольшанской общины Кировоградской области.

2 мая перестало биться сердце военного Василия Сарданова. Василий родился в Кировоградской области, а до войны осваивал профессию электрогазосварщика в Криворожском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров строительной отрасли. 4 января ему исполнилось 18 лет.

Через неделю после вторжения роSSийских войск в Украину, парня мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины, где он проходил службу в одной из воинских частей.

29 апреля во время выполнения боевого задания защитник попал под минометный обстрел и через несколько дней скончался в госпитале от тяжелых ранений.

4 мая в родном селе погибшего состоялось прощание с Героем.