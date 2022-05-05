Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой не захотел выезжать за границу из-за войны, а твердо решил остаться в Киеве . Комик занимается волонтерством, доставляет нашим бойцам разную гуманитарную помощь. Вместе с актером в Украине осталась и его семья, информирует Апостроф .

"Мы не можем выехать. Потому что, если бы мы выехали, то я себе не простил бы. Если президент тут на месте, а мы где-то гуляй-поле...", - объяснил друг Владимира Зеленского в программе "ЖВЛ".

Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

"Мы 38 дней спали в подвале, в машинах, все вместе: с собаками, с детьми, с бабушками, - добавила супруга Евгения. - Поднимались только переодеться и то не всегда. Первые дни мы сидели там безвылазно. Наша младшая дочь первого взрыва так испугалась, что она с истерикой вообще поднималась. Мы уговаривали ее разными способами, чтобы она поднялась переодеться и принять душ".

Фото: instagram.com/yalta_k

Что касается старшей дочери пары Варвары, то она уже на десятый день войны отказалась спускаться в укрытие и захотела ночевать в квартире. "Она такая, более отважная", - поделилась Ксения.

Однако первые дни обе девочки очень боялись и бегали в подвал, не дожидаясь лифта.

"Они сильно испугались, прямо над нашими домами сбили ракету. Они проснулись от грохота, было светло на улице... вот это самый такой первый раз был, который шокировал всех", - добавила супруга Кошевого.

Фото: instagram.com/yalta_k