В бою с оккупантами погиб известный "киборг" с позывным "Багдад"
Во время боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовых войск, "киборг" Руслан Боровик.
Информацию о трагедии подтвердили побратимі героя войны с Россией, информирует
В частности, Ярослав Бондаренко написал, что Руслан Боровик месяц назад в результате обстрела получил контузию, но остался на передовой, чтобы помочь военнослужащим и дальше сжигать вражескую технику.
"Человек с большой буквы, уравновешенность, порядочность и в любую минуту готовность прийти на помощь. Война забирает лучших... Герои не умирают. Светлая память" , - отметил Бондаренко.
Коллега погибшего "киборга" Владимир Зинченко в Facebook написал, что война забирает лучших украинских воинов.
Руслан Боровик с позывным "Багдадом" дважды служил в рядах Вооруженных сил Украины по контракту и участвовал в миротворческой миссии в Ираке. 30 ноября 2014 года "киборг" зашел в новый терминал Донецкого аэропорта, где получил ранение. Во время тяжелейших боев Боровик продолжал делать фотоотчеты, а выставки его работ проходили даже в Верховной Раде.
После демобилизации "Багдад" работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА и участвовал в Маршах защитников в Киеве. У погибшего Романа Боровика на мирной территории остались жена и две дочери.