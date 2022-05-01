В бою с оккупантами погиб известный "киборг" с позывным "Багдад"

Во время боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовых войск, "киборг" Руслан Боровик.

Информацию о трагедии подтвердили побратимі героя войны с Россией, информирует Апостроф.

В частности, Ярослав Бондаренко написал, что Руслан Боровик месяц назад в результате обстрела получил контузию, но остался на передовой, чтобы помочь военнослужащим и дальше сжигать вражескую технику.

"Человек с большой буквы, уравновешенность, порядочность и в любую минуту готовность прийти на помощь. Война забирает лучших... Герои не умирают. Светлая память" , - отметил Бондаренко.

Коллега погибшего "киборга" Владимир Зинченко в Facebook написал, что война забирает лучших украинских воинов.

"Как так, не верится. Еще одна болезненная потеря. Сколько интересных дискуссий, иногда и споров на тему фотографии с тобой. Война забирает лучших... Руслан Боровик - патриот Украины! Миротворческие миссии, Киборг, боец 95-й ДШБ", - добавил Зинченко. в своей публикации.

Руслан Боровик с позывным "Багдадом" дважды служил в рядах Вооруженных сил Украины по контракту и участвовал в миротворческой миссии в Ираке. 30 ноября 2014 года "киборг" зашел в новый терминал Донецкого аэропорта, где получил ранение. Во время тяжелейших боев Боровик продолжал делать фотоотчеты, а выставки его работ проходили даже в Верховной Раде.

После демобилизации "Багдад" работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА и участвовал в Маршах защитников в Киеве. У погибшего Романа Боровика на мирной территории остались жена и две дочери.


Богдан Соловьев, Апостроф

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