В Киевской области 30 апреля обезвредили 563 взрывоопасных предмета

Саперы работали в населенных пунктах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов.

В Киевской области 30 апреля обезвредили 563 взрывоопасных предмета
Фото: Київська ОВА

Саперы обезвредили 563 взрывоопасных предмета в Киевской области за прошедшие сутки, 30 апреля.

Об этом сообщил в Телеграм глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Обследованы 181,362 га территории и 5 объектов. Проверены более 10,7 км линий электропередач, обезврежены 563 единицы взрывоопасных предметов", – написал он.

По его словам, к соответствующим работам были привлечены 105 человек и 38 единиц техники от главных управлений ГСЧС Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Черновицкой, Ровенской, Донецкой областей. Рабочие ГСЧС работали в населенных пунктах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов.

Ранее сообщалось, что группы разминирования Национальной гвардии Украины уже обнаружили и обезвредили в Киевской области более 3 100 взрывоопасных предметов.

30 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев воздержаться от посещения мест захоронений в поминальные дни. Ранее в ГСЧС также напомнили об опасности ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия.

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