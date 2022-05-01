При защите Донбасса погиб киборг Руслан Боровик

На востоке Украины в бою с роSSийскими оккупантами погиб киборг «Багдад» – защитник Донецкого аэропорта, десантник Руслан Боровик. О его смерти сообщили друзья на его странице в Facebook .

«…Месяц назад получил контузию, но не покинул свое отделение и продолжал курить технику роSSийских оккупантов. Руслан Боровик – человек с большой буквы. Уравновешенность, порядочность и в любую минуту готовность прийти на помощь», – написал первым журналист Ярослав Бондаренко.

Руслан Боровик служил на контракте в ВСУ и дважды участвовал в миссиях в Ираке (2004–2005 гг.). После увольнения с военной службы 12 лет работал в банке инкассатором.

В 2014 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады.

После демобилизации Руслан работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА, активно занимался спортом, бегал марафон, участвовал в Маршах защитников. У воина остались жена и две маленьктих дочки.