Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України

Руслана Писанка, яка померла 19 липня внаслідок боротьби з онкологічним захворюванням, перебувала у Німеччині. Враховуючи стан здоров'я дружини, її 48-річному чоловікові Ігорю Ісакову вдалося виїхати з України, попри воєнний стан та призовний вік. Майже через місяць після смерті ведучої чоловік розповів, чи збирається тепер повертатися.

Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України

В особистому обліковому записі у Фейсбук Ігор зробив пост, у якому розповів, що вже скоро приїде додому, де він планує поховати прах своєї коханої.

Руслана Писанка померла в Німеччині, де після оформлення всіх необхідних документів її тіло завдали кремації. Тепер же в Україні її мають поховати за всіма українськими традиціями.

Вдівець відомої ведучої повідомив, що він уже закінчує оформлення усіх документів.

"Ось такі у нас справи сьогодні. Був у нашому консульстві сьогодні... Дякую працівникам за допомогу та оперативність. Тож вже розуміння, що майже все зроблено. Залишився один маленький, але важливий папірець. Незабаром будемо вдома", - повідомив Ігор.

Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України

Прощання з Русланою Писанкою відбулося 2 серпня у німецькому місті Кайзерслаутерн. У Києві, ймовірно, на її похороні збереться багато зірок. Варто зазначити, що ведуча нікому не говорила про свою хворобу та активно будувала плани на майбутнє.

Нагадаємо, чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні коханої: "Були такі хвилі болю".


Анастасия Березовская, Тудей





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