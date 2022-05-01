"Я искренне не понимаю": в россии закатили истерику из-за визита Джоли в Украину

Анджелина Джоли

Визит Анджелины Джоли в Украину вывел из себя россиян.

Культовая голливудская актриса произвела фурор в сети, не побоявшись лично приехать в Украину, охваченную войной. Как известно, 30 апреля Джоли заметили в одной из кофеен Львова. Позже представители актрисы сообщили, что она прибыла в Украину по собственной инициативе, чтобы поддержать людей.

Впрочем, такой сильный поступок голливудской дивы по достоинству оценили не все. В россии он вызвал очередную волну ненависти, которая захлестнула не только рядовых граждан, но и известных личностей.

Так, директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оказался так возмущен поступком Джоли, что посвятил актрисе целое стихотворение. Его начало оказалось даже на украинском языке.

«Анжеліно, Анжеліно, друже ти мій сердечний! Обірвала моє серце зв’язком своїм грішним.

Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала», - признался одиозный роSSийский политик.

После этого он разместил уже строки на «привычном своем» языке. Начиналось обращение к Джоли такими словами:

«Давай к нам на Донбасс!

Здесь водка, пиво, квас».

Далее Рогозин обещал, что роSSийский солдат «красотку не обидит», а будет только рад увидеть Джоли вживую.

Помимо явно обиженного Рогозина своим мнением насчет визита Джоли в США поделилась роSSийская ведущая Тина Канделаки.

«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему РоSSию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за РоSSию антигуманисты и просто чудовища?», - поинтересовалась Канделаки.

Отметим, что во время своего визита Джоли побывала на львовском вокзале, посетила детский интернат и проведала детей, пострадавших от войны. Во время передвижения актрисы по улице сработала воздушная тревога, и Джоли пришлось вместе с волонтерами бежать в укрытие.


Дарья Волкова, politeka.net

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