Семерых жителей Полтавской области подозревают в хищении 5 тыс. литров дизтоплива

Незаметно сливали дизтопливо в канистры и сбрасывали их с тепловоза.

Семерых жителей Полтавской области подозревают в хищении и присвоении около 5 тыс. литров дизельного топлива, принадлежащего локомотивному депо Лубенского района.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Сотрудники следственного управления совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полтавского областного Главка установили более десятка эпизодов преступной комбинации.

Правоохранители выяснили, что подельники незаметно сливали дизтопливо в канистры и сбрасывали их с тепловоза во время движения. Украденное грузили на ВАЗ, припаркованный за пределами одного из населенных пунктов района, и перевозили в гаражное помещение с целью дальнейшей реализации.

Заместитель начальника полиции Полтавской области Сергей Рекун отметил: «О подозрении в совершении ряда преступлений было сообщено 7 жителям Полтавской области, среди которых есть лица, наделенные определенными полномочиями в отношении имущества локомотивного депо. Четверо из них были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им уже избрали меры пресечения: трем – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 148 тысяч гривен каждому, одному – круглосуточный домашний арест. Также решается вопрос об избрании мер другим трем фигурантам".

Санкция статьи УКУ предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.