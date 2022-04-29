Как были тупыми, так и остались: Леди Гага со сцены высмеяла русских

За два месяца войны в Украине РоSSия показала всю свою гнилую сущность. Циничные поступки россиян удивляют все больше знаменитых людей по всему миру, но только не Леди Гагу. Американская певица уверена, что народ РФ "как был тупым, таким он и остался", информирует Апостроф .

Такое заявление эпатажная артистка сделала на недавнем концерте в Лас-Вегасе (США). Во время своего выступления Леди Гага вспомнила поездку в РоSSию в 2012 году.

Фото: instagram.com/ladygaga

Тогда певица выступала в Москве, где со сцены заявила о равенстве и любви, а также поддержала людей нетрадиционной ориентации. Затем она предложила арестовать ее за свое высказывание, поскольку незадолго до визита Гаги в роSSийскую столицу в РФ приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.

"Им нужно было арестовать меня в РоSSии, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались", - заявила певица со сцены.

Видео ее слов поклонники Леди Гаги опубликовали в Twitter .