Хочу подбодрить всех: Дантес рассказал о переходе на украинский язык и презентовал песню "Обійми"

Украинский исполнитель Владимир Дантес, который отдал волонтерам дорогой автомобиль, презентовал первую в своем репертуаре украиноязычную песню "Обійми". Она посвящена украинскому народу и стереотипам, связанным с языком, информирует Апостроф .

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале артиста. Он рассказал, что этим треком хочет подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия для того, чтобы перейти на украинский язык.

"Привет. Я Вова, я из Харькова, мне 33 года, и все эти 33 года я говорил на русском языке. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал на украинском, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий", - признался Дантес.

"Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так", - также написал он.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец призвал не бояться русскоязычных граждан переходить на украинский язык, ведь это не так сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. Владимир добавил, что его опыт перехода на украинский оказался положительным, ведь еще никогда он не получал столько поддержки.

"Я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет этим путем. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. Надо мной ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал", - заявил Дантес.

Владимир Дантес - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году. Начал сольную карьеру под псевдонимом Dantes.