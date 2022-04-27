Евгений Синельников рассказал, как после эвакуации из Бучи мародеры разграбили его дом
Украинский режиссер и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников, рассказал, что после того как он выбрался из оккупированной Бучи, мародеры разграбили его дом. Орки вынесли все, даже мелкие вещи, которые не имеют материальной ценности, информирует
Об этом путешественник рассказал в программе "Зе Интервьюер". Синельников эвакуировался 9 марта. На тот момент в доме были выбиты окна, но вещи были не тронуты. В апреле семья вернулась в город и ужаснулась от всех повреждений: разрушена крыша, выбиты двери, вынесена техника и личные вещи. А то, что рашисты забрать не смогли, просто уничтожили.
"Снимали телевизор и видно, что не было времени или просто снимали его, снимали, а потом просто разрушили и все. Колонки музыкальные просто прострелянные, - рассказал Евгений. - Если ты его не забираешь, зачем ты его портишь, оно тебе мешает?".
Синельников отметил, что во всех действиях русских в Буче чувствуется какая-то обида, мол вы слишком хорошо тут живете.
"Очень грустное ощущение, когда ты видишь, во что превратился твой дом, я даже не знаю, как туда возвращаться, - сказал ведущий. - У меня даже белья нет, зубных щеток, бритвы, нет маленьких дешевых вещей. Зачем они вам нужны? Это так мелочно, это даже удивляет".
Евгений признается, что ему еще повезло, ведь в доме остались стены. А вот дом родителей в Гостомеле уничтожен полностью.
"Я даже не понимаю, как так произошло, потому что там сгорело все, даже плитка, которая была на стене. Ее нет, нет каменного стола, рассказал ведущий. - Я до сих пор не понимаю, что это: может фосфор, может еще что-то. Потому что таких значительных разрушений нет, стены вроде есть, но выгорело все так...".