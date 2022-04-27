Евгений Синельников рассказал, как после эвакуации из Бучи мародеры разграбили его дом

Украинский режиссер и ведущий шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников, рассказал, что после того как он выбрался из оккупированной Бучи, мародеры разграбили его дом. Орки вынесли все, даже мелкие вещи, которые не имеют материальной ценности, информирует Апостроф .

Об этом путешественник рассказал в программе "Зе Интервьюер". Синельников эвакуировался 9 марта. На тот момент в доме были выбиты окна, но вещи были не тронуты. В апреле семья вернулась в город и ужаснулась от всех повреждений: разрушена крыша, выбиты двери, вынесена техника и личные вещи. А то, что рашисты забрать не смогли, просто уничтожили.

Фото: Кадр из видео

"Снимали телевизор и видно, что не было времени или просто снимали его, снимали, а потом просто разрушили и все. Колонки музыкальные просто прострелянные, - рассказал Евгений. - Если ты его не забираешь, зачем ты его портишь, оно тебе мешает?".

Синельников отметил, что во всех действиях русских в Буче чувствуется какая-то обида, мол вы слишком хорошо тут живете.

Дом Евгения Синельникова до войны

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Очень грустное ощущение, когда ты видишь, во что превратился твой дом, я даже не знаю, как туда возвращаться, - сказал ведущий. - У меня даже белья нет, зубных щеток, бритвы, нет маленьких дешевых вещей. Зачем они вам нужны? Это так мелочно, это даже удивляет".

Евгений признается, что ему еще повезло, ведь в доме остались стены. А вот дом родителей в Гостомеле уничтожен полностью.

Родительский дом в Гостомеле

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

"Я даже не понимаю, как так произошло, потому что там сгорело все, даже плитка, которая была на стене. Ее нет, нет каменного стола, рассказал ведущий. - Я до сих пор не понимаю, что это: может фосфор, может еще что-то. Потому что таких значительных разрушений нет, стены вроде есть, но выгорело все так...".