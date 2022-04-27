В Буче и Ирпене дали воду, но из-за отсутствия света она есть только на нижних этажах

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал, что в Ирпене и Буче дали воду, однако из-за отсутствия электричества вона не доходит до верхних этажей многоэтажек.

"Полностью запущено водоснабжение во всю систему г.Буча. Однако из-за отсутствия электроэнергии по всему городу водоснабжение в домах пока есть на уровне 1-3 этажей… Город Ирпень – запущено водоснабжение полностью во всю систему города. Однако из-за отсутствия электроэнергии водоснабжения в домах пока отсутствует, за исключением 1-2 этажей", - написал Павлюк в Телеграм в среду.

Он добавил, что Ирпене работают 7 артезианских скважин.

В селе Михайловка-Рубежовка и Гостомеле заполнены водой водонапорные башни. Люди могут там набрать питьевую воду. В селе Козинцы водоснабжение плануют восстановить уже завтра, 28 апреля.

В Макарове и Бородянке электроснабжение и централизованное водоснабжение восстановлены частично. В Бородянке вода есть в Чернобыльском массиве (почти 30% всех потребителей) и в местной больнице.

Полностью восстановлено централизованное водоснабжение сел Новое Залесье и Пилиповичи Бородянской ОТГ, как и в пгт Дымер, но в Дымере из-за существенных порывов в водопроводных сетях в подаче воды случаются перебои.



