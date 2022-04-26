Андрей Бедняков рассказал о соседе-стороннике "русского мира", прозревшем после убийства родных в Мариуполе

Андрей Бедняков рассказал о знакомом из Мариуполя, который был сторонником "русского мира", но теперь неожиданно прозрел. У мужчины открылись глаза только тогда, когда "освободители" убили его родителей и уничтожили дом, информирует Апостроф .

"Есть у меня один знакомый. Бывший сосед по району в Мариуполе. В детстве мы с ним ходили на легкую атлетику, - рассказывает шоумен в Instagram. - Он был сторонником "руzzкого мира" и других трех букв каких-то "республик". И вот вчера я случайно его встретил на улице. Бог знает где от Мариуполя. Я удивился очень".

Фото: instagram.com/biedniakov

Между ними завязался разговор, в ходе которого Бедняков узнал, что в дом бывшего товарища попал снаряд. "Квартиры больше нет. Родителей похоронил у них во дворе. Сами семьей еле выехали. Дочке 8 лет. Сыну 4", - рассказал бывший сосед ведущего.

Когда Андрей спросил, почему же он выехал на территорию Украины, тот неожиданно заговорил о родине.

"А куда мне ехать. Это моя Родина. А к этим (очень грубое слово) я больше никогда не поеду! Они забрали у меня почти все", - процитировал соседа Бедняков.

"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в 6 лет и в 37, - отметил ведущий и показал видео дороги домой. - Мы еще по ней проедемся".