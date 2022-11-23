Генератор зі скотчу: вчені поділилися новим відкриттям - фото

Через регулярні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України, в країні ввели екстрені відключення світла, внаслідок чого для українців стали актуальними різні альтернативні джерела харчування. Так, вчені навчилися видобувати електроенергію зі скотчу, інформує Апостроф.

Про це повідомляє newatlas.com.

Так, американскому ученому Гангу Вану та його команді з Університету Алабами вдалося створити так званий трибоелектричний генератор з клейкої стрічки, пластику та металу. За його словами пристрій настільки ж ефективний, як і більш складніші та дорожчі моделі – він видає потужність 169,6 Вт на 1 квадратний метр.

Так, дослідник взяв плівку та двосторонній скотч, з'єднав їх між собою та розмістив між двома тонкими алюмінієвими пластинами. Стиснення й ослаблення пластин генерує електрику, і чим більший тиск, тим більше електроенергії вдається виробити.

У результаті така нескладна конструкція виявилася на 47% потужнішою за інші трибоелектричні генератори. Генератор зі скотчу змусив світитися 476 світлодіодів, поки вчені стискали та розтискали плівково-алюмінієві шари.

За словами вчених, така проста електростанція здатна забезпечити електрикою мікроелектроніку, а також пристрої можна використовувати для живлення покриття підлоги у будинку, де енергія генерувалася під вагою людей, які ходять по підлозі.


Марія Швець, Апостроф





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