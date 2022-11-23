Генератор зі скотчу: вчені поділилися новим відкриттям - фото

Через регулярні удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України, в країні ввели екстрені відключення світла, внаслідок чого для українців стали актуальними різні альтернативні джерела харчування. Так, вчені навчилися видобувати електроенергію зі скотчу, інформує Апостроф .

Про це повідомляє newatlas.com.

Так, американскому ученому Гангу Вану та його команді з Університету Алабами вдалося створити так званий трибоелектричний генератор з клейкої стрічки, пластику та металу. За його словами пристрій настільки ж ефективний, як і більш складніші та дорожчі моделі – він видає потужність 169,6 Вт на 1 квадратний метр.

Так, дослідник взяв плівку та двосторонній скотч, з'єднав їх між собою та розмістив між двома тонкими алюмінієвими пластинами. Стиснення й ослаблення пластин генерує електрику, і чим більший тиск, тим більше електроенергії вдається виробити.

У результаті така нескладна конструкція виявилася на 47% потужнішою за інші трибоелектричні генератори. Генератор зі скотчу змусив світитися 476 світлодіодів, поки вчені стискали та розтискали плівково-алюмінієві шари.

За словами вчених, така проста електростанція здатна забезпечити електрикою мікроелектроніку, а також пристрої можна використовувати для живлення покриття підлоги у будинку, де енергія генерувалася під вагою людей, які ходять по підлозі.