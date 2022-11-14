Викиди вуглекислого газу в 2022 році збільшилися і можуть стати рекордними

І свідчень того, що вони зменшуватимуться, немає.

Викиди вуглекислого газу в 2022 році збільшилися і можуть стати рекордними
Викиди вуглекислого газу зростають у всьому світі
© depositphotos/seregalsv

Викиди вуглекислого газу від використання викопного палива, які є одним з головних двигунів глобального потепління, зросли на 1% у 2022 році і, ймовірно, досягнуть рекордного значення. Очікується, що до кінця року глобальні викиди CO2 з усіх джерел, включаючи вирубку лісів та землекористування, перевищать 40,6 мільярда тонн, що трохи нижче за рекордний рівень 2019 року, повідомляє Science Alert.

За прогнозами, викиди від використання нафти, пов'язані з відновленням в авіації, що продовжується, до кінця року зростуть на 2% порівняно з 2021. А викиди від використання вугілля, пік яких припав на 2014 рік, встановлять новий рекорд.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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