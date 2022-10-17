"Підступні" мутації "Омікрона" можуть призвести до хвилі COVID-19 цієї осені

Експерти висловили стурбованість тим, що восени ми можемо зіткнутися з новою хвилею пандемії COVID-19, яка буде пов'язана з мутаціями штаму "Омікрон". Як повідомляє Science news , ці мутації дозволять вірусу обійти захист організму людини.

У 2020 році кількість випадків зараження коронавірусом почала зростати в жовтні. Торік у цей час спостерігалося «затишшя перед бурею», оскільки кількість випадків зараження, пов'язаних із штамом «Дельта», повільно скорочувалася. Але у листопаді свій удар завдав «Омікрон». Тому вчені побоюються того, що може статися третьої осені пандемії, коли цей штам вірусу продовжує мутувати, а люди по всьому світу перестають носити маски.