Через мільярд років Земля може стати непридатною для життя – вчені

Через мільярд років в атмосфері Землі можуть виснажитися запаси кисню, що зробить нашу планету непридатною для життя. За словами дослідників, цей час атмосфера планети підтримуватиме високі рівні кисню, а потім повернеться до показників до так званої кисневої революції, повідомляє New Scientist.

Сьогодні кисень становить 21% атмосфери Землі. Вона ідеально підходить для великих та складних організмів, таких як люди, яким для виживання необхідний цей газ. Але на початку існування нашої планети рівень кисню був значно нижчим і, ймовірно, знову опуститься до цього показника у далекому майбутньому.