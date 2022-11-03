2022-11-03
Льодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 року
Це відбудеться незалежно від того, чи будуть вжиті заходи щодо боротьби зі змінами клімату, чи ні, інформує
Кіліманджаро повністю втратить льодовики до 2050 року© unsplash/sickle
Льодовики по всьому світу, включаючи останні, що залишилися в Африці, будуть безповоротно втрачені до 2050 року, свідчать дані звіту ООН. Третина льодовиків, які перебувають у регіонах зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розтануть протягом трьох найближчих десятиліть,
І це танення відбудеться незалежно від того, чи буде вжито якихось заходів для боротьби зі змінами клімату. Доповідь, що ґрунтується на прогнозах, складених за супутниковими даними, була опублікована напередодні кліматичної конференції, яка відбудеться в Єгипті.
Фаїна Вауліна, ZN.ua