Льодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 року

Льодовики по всьому світу, включаючи останні, що залишилися в Африці, будуть безповоротно втрачені до 2050 року, свідчать дані звіту ООН . Третина льодовиків, які перебувають у регіонах зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розтануть протягом трьох найближчих десятиліть, повідомляє ВВС.

І це танення відбудеться незалежно від того, чи буде вжито якихось заходів для боротьби зі змінами клімату. Доповідь, що ґрунтується на прогнозах, складених за супутниковими даними, була опублікована напередодні кліматичної конференції, яка відбудеться в Єгипті.