Інвазивні комарі можуть зруйнувати прогрес у боротьбі з малярією в Африці

Цей вид комарів, відомий як Anopheles stephensi, в основному зустрічався в Індії та Перській затоці. У 2012 році він був виявлений у Джібуті, а потім був знайдений у Судані, Сомалі, Ємені та Нігерії. Передбачається, що саме ці комарі викликали нещодавнє зростання захворюваності на малярію в Джібуті, що спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я спробувати зупинити подальше поширення цих комах в Африці.

У вівторок учений малярії Фіцум Тадессе представив дослідження на зустрічі Американського товариства тропічної медицини в Сіетлі, припустивши, що інвазивні комари також відповідальні за спалах захворювання в Ефіопії.