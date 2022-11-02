Інвазивні комарі можуть зруйнувати прогрес у боротьбі з малярією в Африці

Вчені стверджують, що занесений з Азії вид комарів, ймовірно, відповідальний за великий спалах малярії в Ефіопії на початку цього року, інформує ZN.ua.

Інвазивні комарі можуть зруйнувати прогрес у боротьбі з малярією в Африці
© unsplash.com

Цей вид комарів, відомий як Anopheles stephensi, в основному зустрічався в Індії та Перській затоці. У 2012 році він був виявлений у Джібуті, а потім був знайдений у Судані, Сомалі, Ємені та Нігерії. Передбачається, що саме ці комарі викликали нещодавнє зростання захворюваності на малярію в Джібуті, що спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я спробувати зупинити подальше поширення цих комах в Африці.

У вівторок учений малярії Фіцум Тадессе представив дослідження на зустрічі Американського товариства тропічної медицини в Сіетлі, припустивши, що інвазивні комари також відповідальні за спалах захворювання в Ефіопії.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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