"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені

Те, що вчені прийняли за озера рідкої води на Марсі, насправді може бути чимось протилежним. Ймовірно, це просто поклади старої гірської породи, повідомляє Science Alert.

Новий аналіз даних показав, що яскравий сигнал радара, який вчені інтерпретували як підземні води, насправді може бути згенерований відкладеннями. Наголошується, що це не остаточний висновок, але він свідчить про те, що необхідно детальніше проаналізувати отримані дані.