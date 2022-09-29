2022-09-29
"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені
Мабуть, це просто старі гірські породи.
Вчені засумнівалися у наявності води на Марсі© European Space Agency
Те, що вчені прийняли за озера рідкої води на Марсі, насправді може бути чимось протилежним. Ймовірно, це просто поклади старої гірської породи, повідомляє
Новий аналіз даних показав, що яскравий сигнал радара, який вчені інтерпретували як підземні води, насправді може бути згенерований відкладеннями. Наголошується, що це не остаточний висновок, але він свідчить про те, що необхідно детальніше проаналізувати отримані дані.
Фаїна Вауліна, ZN.ua