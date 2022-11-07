Вчені виявили в Африці новий вид сов

"Підозри" про існування нового виду з'явилися ще в 90-х роках ХХ століття, інформує ZN.ua.

Вчені виявили в Африці новий вид сов
Новий вид сов мешкає на африканському острові
© Philippe Verbelen

Вчені описали новий вид сов, який був виявлений на Острові Прінсіпі, частині Демократичної Республіки Сан-Томе та Прінсіпі в Центральній Африці. Вперше вчені підтвердили існування цього виду у 2016 році, а підозра про його існування вперше з'явилась у 1998 році, повідомляє Eurekalert!.

Свідчення місцевих жителів дозволяють припустити, що про існування цих сов було відомо ще в 1928 році.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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