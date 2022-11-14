Населення Землі цього тижня досягне 8 мільярдів людей

Вже цього тижня, у вівторок 15 листопада, населення Землі досягне 8 мільярдів людей. Завдяки досягненням медицини і харчових технологій людство швидко зростає. Водночас, йому потрібно дедалі більше їжі та послуг. Через це, у гонитві за надприбутками, виробники запроваджують технології, які є згубними для природи. Таким чином, людство стоїть на порозі кліматичної катастрофи і великих соціальних потрясінь.

Про це пише Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш у своїй статті, приуроченій до важливої віхи в історії людства – збільшення чисельності населення планети до 8 мільярдів.

Людству знадобилось лише 12 років, аби подолати шлях від 7 до 8 мільярдів населення. Таке швидке зростання чисельності є "свідченням наукових відкриттів та покращень у галузі харчування, громадської охорони здоров'я та санітарії", відзначає Генсек ООН .

Та водночас це ставить людство перед велетенськими викликами – екологічними і соціальними. Більша чисельність населення Землі потребує більше їжі. З одного боку це призводить до вдосконалення технологій. З іншого – створює дедалі більше екологічних проблем.

"Ми рухаємося прямо до кліматичної катастрофи, а викиди та температура продовжують зростати. Повені, урагани та посухи спустошують країни", - пише Гуттереш.

Усе це надалі лише поглиблюватиме міграційні процеси, велике переселення людей, які шукають більш придатних місць для проживання. Але цих місць стає дедалі менше.

Однак людство випробовують на міцність не лише екологічні проблеми, але й велетенська соціальна нерівність, яка утворилася між жителями кількох країн, що споживають левову частку ресурсів, і рештою людства, яка змушена день і ніч працювати за копійки, аби прогодувати свої сім'ї.

Очільник ООН наводить цифри, які спонукають задуматись над розподілом матеріальних благ, а також уявити наслідки, до яких це зможе призвести. Один відсоток людства володіє п'ятою частиною усіх благ, які виробляє усе населення планети. А невелика жменька доларових мільярдерів зосередила у своїх руках половину ресурсів планети. Друга половина належить решті населення земної кулі.

"Якщо ми не подолаємо зяючу прірву між заможними та незаможними, ми створимо світ з населенням 8 мільярдів людей, наповнений напруженістю та недовірою, кризою та конфліктами", - заявив він.

Великих проблем людству додала і війна в Україні

Зернова блокада, що тривала майже півроку, створила велику напруженість у багатьох країнах Глобального Півдня, які дуже залежні від постачання продовольства і зовнішніх ринків. По суті війна в Україні стали не лише бідою українського народу, а поглибила продовольчу, енергетичну і фінансову кризи, які й так терзають людство і ставлять на грань виживання населення найбідніших країн.

У зв'язку з цим Гуттереш високо оцінив Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила послабити вузол проблем, пов'язаних із глобальною продовольчою кризою. Відкриття зернового коридору призвело до "полегшення голоду та порятунку життів", каже Генсек ООН .

Наступного етапу – зростання чисельності населення Землі до 9 мільярдів очікують у 2037 році. Тобто через 15, а не через 13 років, як тепер. Таким чином, людство трохи уповільнює темпи приросту населення, що загалом є позитивним сигналом. Та якщо люди не зможуть забезпечити більш справедливого розподілу вироблених благ, то в майбутньому жорсткі соціальні конфлікти лише поглиблюватимуться, як і проблеми екологічні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Росія, скориставшись надуманим приводом, заявила про вихід із так званої "зернової угоди". Проте через кілька днів, усвідомивши, що "зерновий коридор" діятиме і без її участі, наш агресивна сусідка змінила своє рішення.