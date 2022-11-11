Глобальне потепління може змінити колір озер – вчені

Блакитні водоймища можуть стати коричневими або зеленими, інформує ZN.ua.

Глобальне потепління може змінити колір озер – вчені
Блакитні озера можуть змінити свій колір через зростання температури
© Википедия

Вчені заявили про те, що глобальне потепління може змінити колір озер. Вони більше не будуть блакитними, але забарвляться у коричневий чи зелений колір, повідомляє Science news explores.

Дослідники провели перший у світі підрахунок озер за кольором. Він показав, що приблизно третина з них – сині. Але якщо глобальна температура підвищиться, ця обставина може змінитись. Якщо середня температура літа піднімається на кілька градусів, ці кришталево-блакитні озера стануть каламутно-зеленими чи коричневими.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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