Глобальне потепління може змінити колір озер – вчені

Вчені заявили про те, що глобальне потепління може змінити колір озер. Вони більше не будуть блакитними, але забарвляться у коричневий чи зелений колір, повідомляє Science news explores.

Дослідники провели перший у світі підрахунок озер за кольором. Він показав, що приблизно третина з них – сині. Але якщо глобальна температура підвищиться, ця обставина може змінитись. Якщо середня температура літа піднімається на кілька градусів, ці кришталево-блакитні озера стануть каламутно-зеленими чи коричневими.