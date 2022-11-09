На дні океану дослідники знайшли "заповідник" з невідомими істотами: фото та відео

Дослідники виявили за 2500 кілометрів від західного узбережжя Австралії, на стику Тихого та Індійського океану, дивовижних мешканців морських глибин - від риб на ходулях до істот з мулу.

Про це пише ScienceAlert, інформує Апостроф.

"Ми знаємо, що цей регіон покритий величезними підводними горами, що утворилися в епоху динозаврів, і ми знаємо, що цей регіон знаходиться на критичному стику між Тихим та Індійським океанами", - розповів старший куратор морських безхребетних Музею Вікторії (MV) Тім О'Хара.

Він додав, що вчені схвильовані перспективою відкриття нових видів, які досі залишалися схованими під хвилями у цьому незвіданому регіоні.

Використовуючи гідролокатор, команди дослідницького судна Investigator нанесли на карту морське дно, виявляючи древні морські гори, вулканічні конуси, каньйони та хребти. Згасла вулкани утворилися від 140 до 50 мільйонів років тому.

Екіпаж повідомив про виявлення великої кількості видів після відбору проб місць проживання невеликими траловими мережами з глибини 60 метрів до глибини 5500 метрів. За оцінками О'Хара, до третини цих видів можуть бути новими для науки. Наприклад - сліпий вугор із пухкою, липкою прозорою шкірою.

Крім того, знайшли глибоководну нетопир, яка пересувається морським днем на коротких плавцях з великими "ступнями".

Ще одна риба має химерно подовжені плавці на ходулях, за допомогою яких вона може легко "парити" над морським дном, чекаючи, щоб накинутися на здобич, що нічого не підозрює.

Команда також виявила краба-самітника, який використовує як раковину глибоководний колоніальний зоантидний корал.

Як тільки судно повернеться на материк, зібрані зразки істот вивчатимуться фахівцями з різних груп тварин, щоб підтвердити їхню ідентичність або описати нові види.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Кліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історіюКліматична криза: останні вісім років були найспекотнішими за всю історію
Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3
Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабельРакета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 рокуУ Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
Астрономи виявили неподалік Сонця останки найдавнішої відомої планетної системиАстрономи виявили неподалік Сонця останки найдавнішої відомої планетної системи
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи знайшли в Єгипті саркофаги та артефакти, пов'язані з фараоном ТетіАрхеологи знайшли в Єгипті саркофаги та артефакти, пов'язані з фараоном Теті
Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3Може нести понад 2 тонни боєприпасів: фото нового китайського безпілотника Wing Loong 3
Астрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системиАстрономи знайшли чорну діру «на задньому дворі» Сонячної системи
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 рокуУ Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
У Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота ТораУ Швеції знайшли амулет вікінгів у вигляді молота Тора
Археологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фотоАрхеологи знайшли стародавній зодіакальний медальйон із портретом Афродіти: фото
Астрономи виявили свідчення існування гігантського океану на МарсіАстрономи виявили свідчення існування гігантського океану на Марсі
У Норвегії знайшли скарб зі скарбами епохи вікінгів: фотоУ Норвегії знайшли скарб зі скарбами епохи вікінгів: фото
У Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фотоУ Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фото
Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на ЗемліДослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі
Последние новости
Подгружаем последние новости