На дні океану дослідники знайшли "заповідник" з невідомими істотами: фото та відео

Дослідники виявили за 2500 кілометрів від західного узбережжя Австралії, на стику Тихого та Індійського океану, дивовижних мешканців морських глибин - від риб на ходулях до істот з мулу.

Про це пише ScienceAlert, інформує Апостроф .

"Ми знаємо, що цей регіон покритий величезними підводними горами, що утворилися в епоху динозаврів, і ми знаємо, що цей регіон знаходиться на критичному стику між Тихим та Індійським океанами", - розповів старший куратор морських безхребетних Музею Вікторії (MV) Тім О'Хара.

Він додав, що вчені схвильовані перспективою відкриття нових видів, які досі залишалися схованими під хвилями у цьому незвіданому регіоні.

Використовуючи гідролокатор, команди дослідницького судна Investigator нанесли на карту морське дно, виявляючи древні морські гори, вулканічні конуси, каньйони та хребти. Згасла вулкани утворилися від 140 до 50 мільйонів років тому.

Екіпаж повідомив про виявлення великої кількості видів після відбору проб місць проживання невеликими траловими мережами з глибини 60 метрів до глибини 5500 метрів. За оцінками О'Хара, до третини цих видів можуть бути новими для науки. Наприклад - сліпий вугор із пухкою, липкою прозорою шкірою.

Крім того, знайшли глибоководну нетопир, яка пересувається морським днем на коротких плавцях з великими "ступнями".

Ще одна риба має химерно подовжені плавці на ходулях, за допомогою яких вона може легко "парити" над морським дном, чекаючи, щоб накинутися на здобич, що нічого не підозрює.

Команда також виявила краба-самітника, який використовує як раковину глибоководний колоніальний зоантидний корал.

Як тільки судно повернеться на материк, зібрані зразки істот вивчатимуться фахівцями з різних груп тварин, щоб підтвердити їхню ідентичність або описати нові види.