Вчені підрахували, скільки мікропластику з'їдають сині кити

Американські вчені підрахували, що сині кити з'їдають до 10 мільйонів частинок мікропластику на день. Ці дані означають, що забруднення довкілля становлять більше загрози для цих тварин, ніж вважалося раніше, повідомляє Science Alert .

У ході дослідження вчені поставили маячки на 191 синього, горбатого кита та полосатика фінвала, які мешкають біля узбережжя Каліфорнії. Зазвичай кити годуються на глибині від 50 до 250 метрів. За словами Ширела Кахане-Раппорта, дослідника Каліфорнійського державного університету, тут спостерігається найвища концентрація пластику у воді.