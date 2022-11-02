Вчені розробили нову методику редагування генів

Вчені з Університету Орегона запропонували новий метод редагування генів, який дозволяє проробити за кілька днів роботу, на яку раніше потрібно було кілька років. Завдяки цьому біологи можуть проводити експерименти, порівнюючи різні версії одного гена у пошуках мутацій, що призводять до певних характеристик, і відстежуючи їхню еволюцію з часом, повідомляє Phys.org .

Такі дослідження найчастіше є першим етапом робіт, пов'язаних зі здоров'ям людини, або спрямованих на пошук механізмів розвитку тих чи інших захворювань. Зазвичай прийоми масового редагування генів застосовуються до одноклітинних організмів, таких як бактерії. Але тепер вченим вперше вдалося застосувати технологію до тварин.