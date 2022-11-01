SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі

Компанія SpaceX 1 листопада запустила на орбіту свою надважку ракету-носій Falcon Heavy, яка є найпотужнішою ракетою у світі. Як повідомляє Space.com , це перший запуск апарата за три роки та четвертий – з моменту його створення.

Falcon Heavy складається з трьох модифікованих прискорювачів першого ступеня Falcon 9, з'єднаних разом. Ракета стартувала з космодрому Космічного центру Кеннеді. Вона доставила на орбіту кілька секретних вантажів для міністерства оборони США у рамках місії USSF-44.