2022-11-01
SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі
Вона доправила на орбіту секретний супутник міністерства оборони США, інформує
Falcon Heavy запустили вперше з 2019 року© twitter.com/SpaceX
Компанія SpaceX 1 листопада запустила на орбіту свою надважку ракету-носій Falcon Heavy, яка є найпотужнішою ракетою у світі. Як повідомляє
Falcon Heavy складається з трьох модифікованих прискорювачів першого ступеня Falcon 9, з'єднаних разом. Ракета стартувала з космодрому Космічного центру Кеннеді. Вона доставила на орбіту кілька секретних вантажів для міністерства оборони США у рамках місії USSF-44.
Фаїна Вауліна, ZN.ua