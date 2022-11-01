SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі

Вона доправила на орбіту секретний супутник міністерства оборони США, інформує ZN.ua.

SpaceX вперше за три роки запустила найпотужнішу ракету у світі
Falcon Heavy запустили вперше з 2019 року
© twitter.com/SpaceX

Компанія SpaceX 1 листопада запустила на орбіту свою надважку ракету-носій Falcon Heavy, яка є найпотужнішою ракетою у світі. Як повідомляє Space.com, це перший запуск апарата за три роки та четвертий – з моменту його створення.

Falcon Heavy складається з трьох модифікованих прискорювачів першого ступеня Falcon 9, з'єднаних разом. Ракета стартувала з космодрому Космічного центру Кеннеді. Вона доставила на орбіту кілька секретних вантажів для міністерства оборони США у рамках місії USSF-44.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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