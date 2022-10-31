Вчені запропонували новий метод вимірювання часу

Фізики з Упсальського університету запропонували зовсім новий метод вимірювання часу, заснований на основі унікальних «відбитків», що формуються ритбергівськими атомами. Як повідомляє Science Alert , цей метод допомагає точно виміряти час, не володіючи інформацією про відправну точку.

Атоми Рідберга - це атоми, які нагадують повітряні кулі, надуті енергією лазера замість повітря. Вони містять електрони у надзвичайно високих енергетичних станах, що обертаються далеко від ядра.

Традиційний підхід до вимірювання часу ґрунтується на порівнянні кількості одиниць часу, які пройшли між двома заданими моментами. Але на квантовому рівні визначити відправну точку виміряти складно, не підійде навіть дуже точний секундомір.