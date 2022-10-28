У Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фото

В Уельсі археологи виявили цвинтар під універмагом, який, на їхню думку, колись був частиною середньовічного чоловічого монастиря. На кладовищі - останки близько 240 осіб, з яких майже половина - діти, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Live Science.

Науковці зробили таке відкриття під час тривалих розкопок того, що колись було монастирем Святого Спасителя, заснованим 1256 року домініканським орденом монахів.

Хоча вважається, що кладбище пов'язано з чоловічим монастирем, члени навколишнього співтовариства нередко похоронили там за невелику плату.

"Це вважалося міським кладовищем... використовувалося протягом багатьох років з 12-го по 16-те століття - там ховали всіх, а не лише монахів і братів", - цитує Live Science Френ Мерфі, керівник археологічної служби.

Ченці собору Святого Спасителя були відомі як "чорні ченці" через колір одягу. Вони проповідували католицькі вчення на вулицях, стаючи помітною частиною громади.

Френ Мерфі каже, що серед знайдених скелетів - на кількох були "ознаки травм, включаючи колоті рани в черепах". Хоч це може бути наслідком багатьох причин", і вони не дізнаються, доки останки не пройдуть подальше дослідження.

"Однак відомо, що ця територія була взята в облогу у 1405 році валлійським воєначальником Овайном Гліндором, і вони могли стати жертвами цього конфлікту", - повідомляють ЗМІ.

Ще археологи знайшли кілька декоративних плиток для підлоги, які, на їхню думку, могли бути залишками церкви.

Як пише Live Science, Собор Святого Спасителя діяв до 16 століття, коли король продав майно після розколу між Генріхом VIII, королем Англії та Уельсу, і католицькою церквою.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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