Вчені знайшли новий вид риб, які народжуються самицями та стають самцями

Рибки мешкають на глибині 40-70 метрів.

Вчені знайшли новий вид риб, які народжуються самицями та стають самцями
Риби народжуються самицями, але перетворюються на самців
© Yi-Kai Tea

Біля Мальдівських островів на глибині 40-70 метрів під поверхнею Індійського океану мешкають незвичайні райдужні рибки, які ніколи не піднімаються до коралових рифів. Вчені з'ясували, що вони відрізняються незвичайною рисою: народжуючись самками у міру дорослішання вони перетворюються на самців, повідомляє The Guardian.

Cirrhilabrus finifenmaa – це один із багатьох видів, який був виявлений вченими у так званій «сутінковій зоні» (мезофотичній зоні) океану. Вона простягається приблизно на 150 метрів у глибину і містить велику кількість різноманітних видів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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