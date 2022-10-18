У Польщі знайшли сліди існування стародавніх людей, що вимерли
Кам'яні знаряддя праці виявили ще 50 років тому, але ідентифікували їх лише зараз, інформує
Вчені заявили про те, що кам'яні знаряддя праці, знайдені в печері в Польщі 50 років тому, є найстарішими з виявлених у регіоні. Доісторичні знаряддя з печери Тунель-Велькі були виготовлені 450-550 тисяч років тому, повідомляє
Датування дозволить вченим більше дізнатися про людей, які виготовили знаряддя, а також зрозуміти міграцію древніх людей у Європі. Так, встановлені часові проміжки вказують на те, що знаряддя, ймовірно, виготовили представники людей, що вимерли, людей Homo heidelbergensis, який розглядають як останнього спільного предка неандертальців і сучасних людей. Вони також вказують на те, що Центральна Європа була заселена за часів, коли суворий клімат вимагав серйозної фізичної та культурної адаптації.