У Польщі знайшли сліди існування стародавніх людей, що вимерли

Вчені заявили про те, що кам'яні знаряддя праці, знайдені в печері в Польщі 50 років тому, є найстарішими з виявлених у регіоні. Доісторичні знаряддя з печери Тунель-Велькі були виготовлені 450-550 тисяч років тому, повідомляє Science alert.

Датування дозволить вченим більше дізнатися про людей, які виготовили знаряддя, а також зрозуміти міграцію древніх людей у Європі. Так, встановлені часові проміжки вказують на те, що знаряддя, ймовірно, виготовили представники людей, що вимерли, людей Homo heidelbergensis, який розглядають як останнього спільного предка неандертальців і сучасних людей. Вони також вказують на те, що Центральна Європа була заселена за часів, коли суворий клімат вимагав серйозної фізичної та культурної адаптації.