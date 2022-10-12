Космічному апарату DART вдалося змінити маршрут астероїда: що це означає для планети

Випробувальний політ космічного корабля DART досяг своєї головної мети

Космічному апарату DART вдалося змінити маршрут астероїда: що це означає для планети
© NASA

Космічний корабель-зонд NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) який врізався в невеликий астероїд минулого місяця, зумів виштовхнути астероїд-супутник з його природної орбіти. Людство вперше спромоглося змінити рух небесного тіла. Про це оголосили представники NASA.

Оприлюднені на брифінгу NASA у Вашингтоні результати телескопічних спостережень підтвердили, що випробувальний політ космічного корабля DART досяг своєї головної мети: змінив напрямок астероїда за допомогою простої кінетичної сили.

Астрономічні вимірювання за останні два тижні довели, що астероїд-супутник Dimorphos трохи наблизився до батьківського астероїда Didymos, навколо якого він обертається в космосі, і що його орбітальний період скоротився на 32 хвилини.

«Це переламний момент для планетарної оборони та переламний момент для людства. Це було схоже на сюжет голівудського фільму, але це реальність», — сказав журналістам глава NASA Білл Нельсон.

За зіткненням космічного апарату завбільшки з холодильник з астероїдом розміром з футбольний стадіон на відстані майже 11 млн км від Землі спостерігали в режимі реального часу з операційного центру місії в Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса у Лорелі, штат Меріленд. Саме там і був розроблений та виготовлений DART.

Апарат влетів просто в астероїд зі швидкістю приблизно 22,5 тисячі км/год, цього вистачило, аби змінити орбітальну траєкторію небесного тіла.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Технологічні компанії домовилися не озброювати роботівТехнологічні компанії домовилися не озброювати роботів
Вченим вдалося реконструювати геном першого ссавцяВченим вдалося реконструювати геном першого ссавця
Масштабна пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідолиМасштабна пожежа на острові Пасхи пошкодила знамениті кам'яні ідоли
У Туреччині виявили розкішні стародавні мозаїки: фото унікальних знахідокУ Туреччині виявили розкішні стародавні мозаїки: фото унікальних знахідок
Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактеріїВченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії
Блок рекламы


Похожие новости
Вченим вдалося реконструювати геном першого ссавцяВченим вдалося реконструювати геном першого ссавця
Вченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактеріїВченим вдалося з'ясувати, як рухаються бактерії
Телескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдомТелескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдом
Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вченіУдар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені
DART зіштовхнувся з астероїдом: чи вдалося йому «врятувати планету»DART зіштовхнувся з астероїдом: чи вдалося йому «врятувати планету»
Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайнЦієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн
Вчені відкрили супутник у троянського астероїда ЮпітераВчені відкрили супутник у троянського астероїда Юпітера
Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системиГрунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматівЛюди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів
Вченим вдалося частково відновити органи свині через годину після її смертіВченим вдалося частково відновити органи свині через годину після її смерті
Последние новости
Подгружаем последние новости