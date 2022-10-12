Космічному апарату DART вдалося змінити маршрут астероїда: що це означає для планети

Космічний корабель-зонд NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) який врізався в невеликий астероїд минулого місяця, зумів виштовхнути астероїд-супутник з його природної орбіти. Людство вперше спромоглося змінити рух небесного тіла. Про це оголосили представники NASA.

Оприлюднені на брифінгу NASA у Вашингтоні результати телескопічних спостережень підтвердили, що випробувальний політ космічного корабля DART досяг своєї головної мети: змінив напрямок астероїда за допомогою простої кінетичної сили.

Астрономічні вимірювання за останні два тижні довели, що астероїд-супутник Dimorphos трохи наблизився до батьківського астероїда Didymos, навколо якого він обертається в космосі, і що його орбітальний період скоротився на 32 хвилини.

«Це переламний момент для планетарної оборони та переламний момент для людства. Це було схоже на сюжет голівудського фільму, але це реальність», — сказав журналістам глава NASA Білл Нельсон.

За зіткненням космічного апарату завбільшки з холодильник з астероїдом розміром з футбольний стадіон на відстані майже 11 млн км від Землі спостерігали в режимі реального часу з операційного центру місії в Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса у Лорелі, штат Меріленд. Саме там і був розроблений та виготовлений DART.

Апарат влетів просто в астероїд зі швидкістю приблизно 22,5 тисячі км/год, цього вистачило, аби змінити орбітальну траєкторію небесного тіла.