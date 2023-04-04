Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети

Слід розуміти різницю між прибуттям людей на планету та її колонізацією, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, коли людство зможе колонізувати інші планети
Вчені вважають, що колонізувати Марс можна вже протягом десятиліть
© NASA/JPL/University of Arizona

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск хоче, щоб до 2050 року на Марсі з'явилося місто з населенням мільйон людей. Ця мета може здатися дуже амбітною з огляду на те, що люди ще не ступали на поверхню Червоної планети. Але чи це можливо? І скільки часу потрібно на те, щоб колонізувати інші планети Сонячної системи? Відповіді на ці запитання наводить видання Live Science.

Зазначається, що багато в чому це залежить від того, про яку планету йдеться. Якщо про Марс, то для нього часові терміни десятиліття не здаються не досяжними. Серкан Сайдам, заступник директора Австралійського центру досліджень космічної техніки та професор Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, заявив, що колонізація Марса людьми можлива протягом найближчих десятиліть.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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