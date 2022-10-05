Вчені простежили за еволюцією жаб у Чорнобильській зоні

Жаби змінили колір з зеленого на чорний.

Вчені простежили за еволюцією жаб у Чорнобильській зоні
Жаби в Чорнобилі потемніли через вплив радіації
© Germ?n Orizaola/Pablo Burraco

Вчені з Швеції та Іспанії простежили за еволюцією жаб, які мешкають у Чорнобильській зоні відчуження. За словами дослідників, тварини змінили свій колір: вони перетворилися з зелених на чорних, повідомляє New Atlas.

Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році викинула у навколишнє середовище велику кількість радіоактивного матеріалу, зараз станцію оточує Зона відчуження, яка перетворилася на заповідник, де мешкає безліч видів. Завдяки цьому вчені можуть простежити еволюцію різних видів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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