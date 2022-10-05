Вчені простежили за еволюцією жаб у Чорнобильській зоні

Вчені з Швеції та Іспанії простежили за еволюцією жаб, які мешкають у Чорнобильській зоні відчуження. За словами дослідників, тварини змінили свій колір: вони перетворилися з зелених на чорних, повідомляє New Atlas .

Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році викинула у навколишнє середовище велику кількість радіоактивного матеріалу, зараз станцію оточує Зона відчуження, яка перетворилася на заповідник, де мешкає безліч видів. Завдяки цьому вчені можуть простежити еволюцію різних видів.