Археологи знайшли у Чехії загадкову 7000-річну споруду: фото

На околиці чеського міста Прага в районі Вінорж археологи виявили "кругляк" (або "ронделі", що з чеського означає "круглий"), якому 7 тисяч років, і ще одну монументальну споруду. Поки невідомо хто і як використовував ці стародавні будівлі, які старші за Стоунхендж і єгипетські піраміди.

Про це повідомляє Аrkeonews.

Ронделі схожі на величезні круглі споруди доби неоліту, збудовані між 4600 та 4900 роками ще до нашої ери. Це робить їх ще більш старими порівняно зі Стоунхенджем в Англії та пірамідами в Єгипті. Тобто центральноєвропейські ронделі – найстаріші монументальні споруди у Європі. Їх збудували давні люди ще до того, як відкрили залізо, а тому єдиними інструментами у них були камені та кістки тварин.

Найстаріше свідчення архітектури в Європі має ряд (1-4) круглих канав по колу з кількома входами до центру. Висота споруди – від 30 до 240 метрів, але найчастіше зустрічаються від 60 до 80 метрів. Рви шириною близько 1,5 метра, але бувають і 14 метрів і глибиною до шести метрів. Кругляк у Віноржі діаметром 55 метрів має незвичне планування із трьома окремими входами.

Науковці припускають, що ронделі використовували як економічний центр, центр торгівлі чи центр релігійного культу, де проводили обряди переходу або ритуали, пов'язані з порою року.

Фото: zakrasnejsivimperk.cz

Фото: zakrasnejsivimperk.cz

Фото: zakrasnejsivimperk.cz

Фото: arkeonews.net