Європейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітер

Європейський апарат для спостережень за Сонцем Solar Orbiter зміг поспостерігати за загадковим «зворотним перемиканням» сонячного вітру, який може пояснити, що змушує частки сонячного вітру подорожувати нашою планетною системою, повідомляє Space.com .

Зазначається, що апарат помітив дивний S-подібний вигин у сонячній плазмі в березні цього року. Вчені описали ці спостереження, статтю з їх результатами було опубліковано 12 вересня. У ній подію називають «першим свідченням зворотного перемикання у сонячній короні».