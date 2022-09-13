Європейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітер

Про такі явища було відомо і раніше, але прямо вони не спостерігалися, інформує ZN.ua.

Європейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітер
Вчені зареєстрували "перемикання" сонячного вітру
© NASA

Європейський апарат для спостережень за Сонцем Solar Orbiter зміг поспостерігати за загадковим «зворотним перемиканням» сонячного вітру, який може пояснити, що змушує частки сонячного вітру подорожувати нашою планетною системою, повідомляє Space.com.

Зазначається, що апарат помітив дивний S-подібний вигин у сонячній плазмі в березні цього року. Вчені описали ці спостереження, статтю з їх результатами було опубліковано 12 вересня. У ній подію називають «першим свідченням зворотного перемикання у сонячній короні».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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