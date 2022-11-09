Магнітна буря пробила «тріщину» у магнітосфері Землі і викликала незвичайне явище

Минулого тижня у небі над Норвегією спостерігалися незвичайні рожеві північні сяйва. Вони були пов'язані з сонячною бурею, яка пробила «тріщину» у магнітосфері Землі, через що заряджені частинки проникли в атмосферу глибше, ніж зазвичай, привівши до появи незвичайних кольорів, повідомляє Live Science .

Незвичайне явище помітила 3 листопада група туристів на чолі з Маркусом Варіком, екскурсоводом з пошуків північного сяйва з компанії Greenlander. За словами Варіка, яскраві полярні сяйва з'явилися близько 18:00 за місцевим часом і тривали приблизно дві хвилини.