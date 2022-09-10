Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.

Заміна лише однієї амінокислоти в метаболічному гені дозволила йому продукувати набагато більше нейронів, ніж у найближчої рідні сучасної людини, інформує ZN.ua.

Великий мозок сапієнсів дав їм величезну еволюційну перевагу. Ми, люди, пишаємось своїм великим мозком, який відповідає за нашу здатність планувати заздалегідь наші дії, співпрацювати та творити, пише Science.

Усередині нашого черепа запаковано в середньому 86 мільярдів нейронів — утричі більше, ніж у наших кузенів-приматів.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтівВчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазмиВ апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Жило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої твариниЖило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої тварини
Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутаціїАрхеологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фотоУ Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Археологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутаціїАрхеологи знайшли найдавніше свідчення хірургічної ампутації
Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вченіОдин океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Вчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозокВчені розповіли про тварину, яка може заново виростити мозок
Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"Вчені показали фото тисячі невидимих молодих зірок у туманності "Тарантул"
Вчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтівВчені виявили небезпечні мутації ДНК у астронавтів
«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені«Льодовик Судного дня» тримається «на волосині» – вчені
У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фотоУ Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото
Археологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фотоАрхеологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фото
Вчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав МбірезаврВчені знайшли останки найдавнішого динозавра Африки: як виглядав Мбірезавр
Як було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідьЯк було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідь
Последние новости
Подгружаем последние новости