Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.

Великий мозок сапієнсів дав їм величезну еволюційну перевагу. Ми, люди, пишаємось своїм великим мозком, який відповідає за нашу здатність планувати заздалегідь наші дії, співпрацювати та творити, пише Science .

Усередині нашого черепа запаковано в середньому 86 мільярдів нейронів — утричі більше, ніж у наших кузенів-приматів.