2022-09-10
Вчені знайшли відповідь на запитання, чому люди розумніші за інші примати.
Заміна лише однієї амінокислоти в метаболічному гені дозволила йому продукувати набагато більше нейронів, ніж у найближчої рідні сучасної людини, інформує
Великий мозок сапієнсів дав їм величезну еволюційну перевагу. Ми, люди, пишаємось своїм великим мозком, який відповідає за нашу здатність планувати заздалегідь наші дії, співпрацювати та творити,
Усередині нашого черепа запаковано в середньому 86 мільярдів нейронів — утричі більше, ніж у наших кузенів-приматів.
Юлія Мельничук, ZN.ua