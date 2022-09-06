У Мексиці знайшли зображення стародавніх правителів, які жили 2500 років тому: фото

У Китаї археологи натрапили на портрет царя , якому близько 4,3 тисячі років, а в Мексиці їхні колеги знайшли рельєфи ольмеків.

Ольмеки були найранішою відомою великою цивілізацією в Мезоамериці, і жили, як пише Sci News, з 1600 до н.е. і приблизно до 400 р. до н.е. уздовж узбережжя Мексиканської затоки в сучасних мексиканських штатах Табаско і Веракрус. Археологи не знають, як себе називали ці люди, а ім'я "ольмеки" означає "каучуковий народ" з мови ацтеків.

Ольмеки заклали багато основ наступних цивілізацій, як-от майя. Не виключено, що вони практикували ритуальне кровопускання, грали у ігри з м'ячем та пили шоколад, інформує Апостроф .

Ольмеки відомі монументальними священними комплексами та величезними кам'яними головами, вирізьбленими з вулканічних порід.

Нещодавно археологи виявили рельєфи ольмеків із вапняку, кожен має діаметр 1,4 м та важить 700 кг.

"Іконографія у них схожа: у верхній частині в оточенні небесних пастей виділяється діадема, утворена чотирма кукурудзяними качанами, а в центрі дзеркало з так званим ольмекським хрестом (гліф, що маркує вбрання еліти і асоціюється з фігурою ягуара)", - сказав доктор Томас Перес Суарес, археолог Центру досліджень майя в Національному автономному університеті Мексики.