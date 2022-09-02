Синдром Дауна не лікується, але якість життя страждаючих їм може покращити один гормон
Попередні дослідження показали поліпшення когнітивних здібностей людей, які страждають на синдром Дауна, на 10-30%. Але... є різні "але", інформує
Проводиться нове, як з цілого ряду, дослідження, яке відкриває перспективи поліпшення когнітивних здібностей у людей із синдромом Дауна,
Хоча це все ще попередня робота, вона може бути кроком до мети, яка десятиліттями вислизала від учених.
Синдром Дауна є найбільш поширеною генетичною причиною розумової відсталості, яка вражає приблизно одного із 600 дітей. Це відбувається, коли людина народжується з додатковою копією 21-ї хромосоми, що зрештою призводить до відмітних фізичних рис, підвищеного ризику багатьох проблем зі здоров'ям та розумових порушень від легкого до помірного ступеня.
Багато людей з синдромом Дауна процвітають, особливо завдяки доступу до терапії, освіти та медичного обслуговування. Але дослідники, тим не менш, шукають ліки, які могли б знизити відмінності хворих у здібностях до навчання та спілкування та допомогти більшій кількості людей із синдромом Дауна жити самостійно.