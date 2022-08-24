У Китаї вимерли тварини, які надихнули мореплавців на казки про русалок

За останні п'ять років дюгонів бачили лише троє людей.

У Китаї вимерли тварини, які надихнули мореплавців на казки про русалок
Китайських дюгонів визнали вимерлими
© Википедия

Вчені заявили про те, що в Китаї вимерли дюгоні – морські ссавці, споріднені з ламантинами, які, як вважається, надихнули моряків на казки про русалок. За останні п'ять років дюгонів бачили лише троє людей, які живуть у прибережних регіонах Китаю, повідомляє ВВС.

Дюгоні відомі як найніжніші гіганти у світі, повільні, ніби розслаблені, дюгоні стали жертвою рибальства та нещасних випадків на судах. Вони все ще існують в інших країнах світу, але стикаються з тими ж загрозами.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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