Жило задовго до динозаврів: у Канаді виявили останки невідомої тварини

На сході Канади знайшли найдавнішу ящірку або її близького родича, яка повзала нашою землею задовго до динозаврів. Істоту, яка жила принаймні за 50 мільйонів років до появи динозаврів, знайшла шкільна вчителька, яка вигулювала свого собаку.

Про це повідомляє Dailymail.

Так, канадська вчителька помітила останки, коли вигулювала свого улюбленця вздовж берега острова Принца Едуарда, що знаходиться на сході країни. Експерти ще не ідентифікували тварину, але кажуть, що це може бути різновид ящірки, яка жила 300 мільйонів років тому.

За словами вчених, подібні відкриття відбуваються кожні "50 або 100 років", і це "може бути єдиною у своєму роді скам'янілістю на дереві життя… еволюції амфібій, рептилій, ссавців і нас", інформує Апостроф .

Скам'янілість, знайдена на пляжі, невелика, більше двох футів завдовжки (приблизно 61 см), але все ж таки містить неймовірні деталі, які дозволили дослідникам визначити, що вона жила задовго до динозаврів. Водночас, вчені кажуть, що ця знахідка - справжня головоломка для них, і для її розгадки знадобиться не один рік роботи.

Вчителька, яка випадково зробила настільки унікальне відкриття, щаслива, що змогла залишити свій слід у науці.