У Китаї у гробниці виявили теракотові фігурки: фото унікальних знахідок

У Китаї археологи в гробниці виявили багато теракотових статуеток, що належать до династії Північна Вей (386-534) у Датуні, провінція Шаньсі – знахідка розширює уявлення про життя династії, етнічного одягу та похоронних звичаїв, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Arkeonews.

Повідомляється, що в гробниці було знайдено безліч похоронних речей та предметів, проте головною знахідкою вчені вважають саме глиняні фігурки – серед них були робітники, тварини, музиканти, акробати, танцюристи та інші.

Так, у типового північного персонажа були глибоко посаджені розкосі очі, невеликий, кирпатий ніс, вони носили мантії з круглим вирізом і вузькими рукавами. Капелюхи музикантів зав'язувалися на потилиці, а невелика спідниця прикривала задню частину шиї під капелюхом.

Реліквії вказують на те, що власники гробниць належали до найвищого класу. Костюми жінок-музикантів демонструють інтеграцію національної культури та розвитку костюма у цей період.

Варто зазначити, що з 398 до 494 року Пінчен (сучасний Датун) був столицею династії Північна Вей. Посуха, неодноразовий голод і вторгнення протомонгольського каганату Жужань на північ змусили імператора Сяовеня перенести столицю до Лояна в 494 році нашої ери, незважаючи на протести його двору. Внаслідок такої дії, населення та добробут різко впали.