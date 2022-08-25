Вчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на Землі

Птахам потрібно було дуже багато часу на те, щоб вирости і стати зрілими, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на Землі
Вчені з'ясували, чому вимерли дроморнітиди
© Flinders University

Вчені вивчили викопні останки дроморнітидів - найбільших птахів, які колись жили на Землі. Це допомогло їм з'ясувати, чому вимерли ці величезні істоти, повідомляє Forbes.

Дроморнітиди відомі також як громові птахи або качки-демони. Вони жили на території сучасної Австралії у далекому минулому. У ході нового дослідження вчені вивчили кістки цих істот, виявлені в межах хребтів Фліндерс, Південна Австралія і неподалік Аліс-Спрінгс, які розповіли вченим про те, як розмножувалися ці птахи, а також про те, як це могло вплинути на їхнє вимирання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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