Вчені розповіли, чому вимерли найбільші птахи на Землі

Вчені вивчили викопні останки дроморнітидів - найбільших птахів, які колись жили на Землі. Це допомогло їм з'ясувати, чому вимерли ці величезні істоти, повідомляє Forbes.

Дроморнітиди відомі також як громові птахи або качки-демони. Вони жили на території сучасної Австралії у далекому минулому. У ході нового дослідження вчені вивчили кістки цих істот, виявлені в межах хребтів Фліндерс, Південна Австралія і неподалік Аліс-Спрінгс, які розповіли вченим про те, як розмножувалися ці птахи, а також про те, як це могло вплинути на їхнє вимирання.