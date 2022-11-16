Вчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років тому

Вид молюсків, що вважався вимерлим, «повернувся з мертвих». Cymatioa cookie було знайдено лише у вигляді скам'янілостей, тому вчені вважали, що він вимер близько 40 тисяч років тому. Але 2018 року морський біолог Джефф Годдард помітив біля узбережжя Каліфорнії щось незнайоме: білого напівпрозорого двостулкового молюска завдовжки близько 11 сантиметрів, повідомляє Science News.

Годдард сфотографував істоту і показав зображення колезі. Пол Валентич-Скотт, куратор відділу малакології у Музеї природної історії Санта-Барбари, теж не зміг ідентифікувати молюска. У 2019 році вчені спіймали живого представника цього виду та принесли його до музею, щоб порівняти з викопними зразками. Істота була вражаюче схожа на двостулкового молюска, який був вперше описаний у 1930-х роках палеонтологом Джорджем Віллетом. Він назвав вид на честь Едни Кук - колекціонера раковин стародавніх молюсків.