Вчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років тому

Як істоті вдавалося «ховатися» від дослідників, поки що незрозуміло, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років тому
Молюск якось ховався від виявлення
© sciencenews.org

Вид молюсків, що вважався вимерлим, «повернувся з мертвих». Cymatioa cookie було знайдено лише у вигляді скам'янілостей, тому вчені вважали, що він вимер близько 40 тисяч років тому. Але 2018 року морський біолог Джефф Годдард помітив біля узбережжя Каліфорнії щось незнайоме: білого напівпрозорого двостулкового молюска завдовжки близько 11 сантиметрів, повідомляє Science News.

Годдард сфотографував істоту і показав зображення колезі. Пол Валентич-Скотт, куратор відділу малакології у Музеї природної історії Санта-Барбари, теж не зміг ідентифікувати молюска. У 2019 році вчені спіймали живого представника цього виду та принесли його до музею, щоб порівняти з викопними зразками. Істота була вражаюче схожа на двостулкового молюска, який був вперше описаний у 1930-х роках палеонтологом Джорджем Віллетом. Він назвав вид на честь Едни Кук - колекціонера раковин стародавніх молюсків.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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