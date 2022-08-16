Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи

Це дозволить вченим краще зрозуміти процес формування нашої планетної системи, інформує ZN.ua.

Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Ґрунт астероїда Рюгу виявився "найчистішим матеріалом" Сонячної системи
© Nature Astronomy

Аналіз зразків ґрунту астероїда Рюгу, який провели японські вчені, показав, що вони, ймовірно, є «найчистішим» зразком космічної породи, з яким коли-небудь доводилося стикатися вченим. Більше того, склад цього ґрунту свідчить про те, що він є частиною зовнішньої Сонячної системи, повідомляє Science Alert.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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