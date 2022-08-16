2022-08-16
Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Це дозволить вченим краще зрозуміти процес формування нашої планетної системи, інформує
Ґрунт астероїда Рюгу виявився "найчистішим матеріалом" Сонячної системи© Nature Astronomy
Аналіз зразків ґрунту астероїда Рюгу, який провели японські вчені, показав, що вони, ймовірно, є «найчистішим» зразком космічної породи, з яким коли-небудь доводилося стикатися вченим. Більше того, склад цього ґрунту свідчить про те, що він є частиною зовнішньої Сонячної системи, повідомляє
Фаїна Вауліна, ZN.ua